تعرف على آخر المستجدات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS May 28, 2021 15:13 9:57 دقيقة تعرف على آخر التحضيرات والأحداث وأدق التفاصيل مباشرة من مدينة بورتو البرتغاليّة التي تحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي السبت. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي تشيلسي -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة مباراة الأهلي ونهضة بركان – التغطية الخاصة 0:55 دقيقة مورغان سيكرس حياته لمكافحة العنصرية 9:57 دقيقة تعرف على آخر المستجدات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 0:49 دقيقة لينغارد يودع ويست هام بكلمات مؤثرة 0:44 دقيقة اشتباكات بين جماهير مانشستر سيتي وجماهير تشيلسي 1:33 دقيقة بعثة كل من مانشستر سيتي وتشيلسي تصل إلى بورتو 0:52 دقيقة اليابان تمدد حالة الطوارئ حتى 20 حزيران/يونيو 0:49 دقيقة منتخب فرنسا يواصل تحضيراته لليورو بحضور بنزيمة 7:06 دقيقة نهائي دوري أبطال أوروبا: لقاء خاص مع تياغو سيلفا 0:36 دقيقة يوفنتوس يعلن إقالة المدرب أندريا بيرلو