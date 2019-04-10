متابعة: مازن الريس

عاد يوفنتوس الإيطالي بنتيجة مقبولة إلى حدٍّ ما من أرض مضيفه أياكس الهولندي 1-1 يوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت مباراة أياكس ويوفنتوس الكثير من الفرص التي أتيحت للفريقين إلا أنّ صاحب الكلمة الأولى في التسجيل جاء من صالح الضيف بفضل نجمه وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفاجأ أياكس رفاق رونالدو الغائب عن الملاعب لقرابة أسبوعين بسبب الإصابة مبكراً بعد هدف البرازيلي نيرس مع الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

ويحتاج يوفنتوس للفوز بأي نتيجة أو التعادل بلا أهداف كي يضمن التأهل إلى نصف النهائي، علماً أنّ مباراة العودة ستقام الثلاثاء المقبل.



يوفنتوس وأياكس - التغطية الخاصة

(90+2) الصربي تاديتش يفشل في إضافة الهدف الثاني بالوقت القاتل.

(85) كوستا يخترق دفاعات أياكس ويسدد كرة قوية في القائم الأيسر.

(83) الواعد إيكلينكامب كاد يضع أياكس في المقدمة وتشيزني يتصدى.

(80) المجهود الفردي الرائع من دوغلاس كوستا ينهيه بعرضية سيئة بين يدي الحارس.

مرور 20 دقيقة على النصف الثاني والحذر هو السمة الأبرز للمجريات.

(48) الأرجنتيني تاغليافيكو يجرب حظه بتسديدة قوية تنحرف عن مرمى تشيزني.

هدف: 46 - البرازيلي نيرس يفتتح الشوط الثاني بأفضل طريقة مانحاً أياكس التعادل.

هدف: 45 - كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا يضع يوفنتوس بالمقدمة.

(36) بيرنارديسكي يقترب كثيراً من منح يوفنتوس الأفضلية إلا أنّه يفشل بهزّ الشباك.

(30) البرتغالي رونالدو يظهر للمرة الأولى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بجانب المرمى.

(25) أياكس الأكثر خطورة بكل شيء ومحاولة من بييك تجاور المرمى.

(18) زياش نجم المباراة دون منازع وتسديدة جديدة ينقذها تشيزني ببراعة.

(12) زياش يجرب مجدداً لكن البولندي تشيزني يتصدى.

(6) المغربي حكيم زياش يرد مباشرة بصاروخية تهز الشباك من الخارج.

(2) بيرنارديسكي يبدأ فرص المباراة بتسديدة قوية تعلو المرمى

التشكيلتان الرسميتان لكل من يوفنتوس وأياكس