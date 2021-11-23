وسجّل لأصحاب الأرض كل من الأميركي جوردان سيباتشيو (39) وفانسان سييرو (80) وسيلفان هيفتي (84) بينما وقّع الكولومبي دوفان زاباتا (10) والأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو (51) والكولومبي الآخر لويس مورييل (88) أهداف الضيوف.

وبهذا التعادل رفع أتالانتا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث خلف فياريال الإسباني الثاني (7 نقاط) وأمام يونغ بويز الرابع (4 نقاط).

وستكون المرحلة الأخيرة حاسمة للتعرّف على الفريق الذي سيرافق مانشستر يونايتد الإنكليزي (10 نقاط) إلى ثمن نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية.

ويستضيف أتالانتا منافسه المباشر على البطاقة الثانية للمجموعة فياريال في حين يتحوّل يونغ بويز لملاقاة مانشستر يونايتد.