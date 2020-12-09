وحرمت هذه النتيجة الفريقين من العبور إلى ثمن نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية ليتأهل كل من ريال مدريد متصدر المجموعة (10 نقاط) وبوروسيا مونشنغلادباخ الثاني (8 نقاط) بفارق المواجهات المباشرة أمام شاختار.

بيد أن ما يخفف من وطأة الفريق الأوكراني هو تمكنه من ضمان مقعد بالمسابقة الأوروبية الرديفة "يوروبا ليغ" بحلوله ثالثاً إذ سينضم للائحة الفرق المشاركة في دور الـ32 بالدوري الأوروبي.

أما إنتر ميلان فقد خرج بخفي حنين إذ أنهى دور المجموعات في المؤخرة برصيد 6 نقاط.

وقد يرسم الخروج "المذل" علامة استفهام على مصير مدرب "النيراتسوري" أنتونيو كونتي لا سيما بأن إدارة النادي أنفقت أموالا طائلة للتعاقد مع لاعبين من أجل المنافسة محليًا وأوروبيًا، لكن النتائج لم تكن على قدر الآمال.

وسيطر إنتر على مجريات اللعب وكان الأكثر استحواذا على الكرة والأكثر خطورة لكن شاختار عرف كيف يراقب مفاتيح لعب منافسه ولا سيما مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو.

وعلى الرغم من دخول المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيس وصانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن من مقاعد البدلاء، والضغط المتواصل في ربع الساعة الأخير لم ينجح لاعبو إنتر في زيارة شباك الضيوف.