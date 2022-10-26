وخرج فريق المدرب دييغو سيميوني رسمياً من الأبطال وتبقى له القتال على اللعب في الدوري الأوروبي.

وكان بورتو قد حقق فوزاً مؤزراً على متصدر المجموعة كلوب بروج (المتأهل بـ10نقطة) 4-0 في وقت سابق من اليوم.

وصار في رصيد بورتو 9 نقاط في الوصافة مبتعداً عن أتليتيكو بفارق 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة التي تجمع بين الفريقين في البرتغال يوم 1-11-2022.

ويحل ليفركوزن في المرتبة الرابعة برصيد 4 نقاط.

وسجل للروخي بلانكوس البلجيكي يانيك كاراسكو 22 والأرجنتيني رودريغو دي بول 50، فيما سجل للضيف الألماني موسى ديابي 9، وكالوم هودسون أودوي 29.

وبلغت الإثارة ذروتها في الدقيقة 90+9 عندما أضاع كاراسكو ركلة جزاء تصدى لها حارس ليفركوزن، الفنلندي لوكاس هراديكي.