واستعاد تشيلسي حامل اللقب بهذا الفوز توازنه بعد سقوطه في الجولة الماضية أمام مضيفه يوفنتوس بهدف دون مقابل، فأصبح في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن يوفي الأول الذي حقق فوزه الثالث على التوالي وجاء على حساب زينيت الروسي.

سجل أهداف تشيلسي كل من الدنماركي اندرياس كريستنسن (9) والإيطالي جورجينيو (21 و57 من ركلتي جزاء) والألماني كاي هافيرتز (48).

لكن المباراة لم تخل من النكسات بالنسبة لتشلسي، إذ تعرض المهاجمان الألماني تيمو فيرنر والبلجيكي روميلو لوكاكو للإصابة، وبالتالي قد تكون المباريات المقبلة صعبة على الـ "بلوز" في حال طال غياب مهاجميه.

