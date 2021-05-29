تشيلسي يكتب التاريخ ويتوج في قلب ملعب " دراغاو" من قبل beIN SPORTS May 30, 2021 00:21 2:49 دقيقة وسط فرحة غامرة توّج لاعبو فريق تشيلسي الإنكليزي بلقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزهم على مانشستر سيتي بهدف دون رد مساء السبت في البرتغال، واحتفل الفريق اللندني على أفضل ما يكون بثاني ألقابه في البطولة بعد الأول عام 2012. دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي تشيلسي -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة فينغر يتحدث عن أسباب تفوق تشيلسي على مانشستر سيتي 2:49 دقيقة تشيلسي يكتب التاريخ ويتوج في قلب ملعب " دراغاو" 0:31 دقيقة توخيل يصف مشاعره الخاصة بعد تتويج تشيلسي باللقب 2:02 دقيقة توخيل المتألق يواصل تفوقه على غوارديولا 1:23 دقيقة فيرنر: الفوز بدوري الأبطال يعني كل شيء 1:01 دقيقة سعادة غوارديولا بفضية دوري الأبطال تثير الجدل 2:04 دقيقة حكيم زياش: "لقد أتيت إلى تشيلسي لتحقيق الألقاب" 1:18 دقيقة هالاند هدافاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا 4:27 دقيقة لحظات تاريخية بين فرحة تشيلسي ودموع لاعبي سيتي 0:34 دقيقة تشيلسي يمتع وبوليسيتش يهدر فرصة حسم اللقب