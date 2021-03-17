متابعة - أحمد النفيلي

كرر فريق تشيلسي الإنكليزي فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني وتغلب عليه بهدفين مقابل لاشئ الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج ضمن إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي قد فاز ذهاباً خارج ملعبه بهدف نظيف، فضمن الفريق اللندني بالتالي التواجد في الدور ربع النهائي من البطولة بمجموع لقائي الذهاب والعودة لصالحه (3-0).

وسجل حكيم زياش الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 34، قبل أن يضيف البديل إيمرسون الهدف الثاني في الدقيقة (90+4).



تشيلسي وأتلتيكو مدريد - أبرز أحداث المباراة

الدقيقة90+4- تشيلسي يواصل إبداعه في أفضل مبارياته هذا الموسم ويشن هجمة مرتدة سريعة تنتهي عند البديل إيمرسون الذي أحرز الهدف الثاني ليتأهل البلوز رسمياً إلى ربع النهائي.

الدقيقة90+2- فيليكس يهدر فرصة محققة للتعادل بعد أن سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس العملاق ميندي بثبات واقتدار.

الدقيقة81- مدافع أتلتيكو مدريد ستيفان سافيتش يتلقى البطاقة الحمراء إثر ضربه لمدافع تشيلسي روديغر بمرفقه.

الدقيقة80- جواو فيليكس هو أمل أتلتيكو الوحيد في التسجيل، الدولي البرتغالي يواصل اعتماده على نفسه والتسديد من خارج منطقة الجزاء وميندي يواصل التألق ويتصدى للكرة التي تذهب لركنية.

الدقيقة70- تشيلسي يتحكم في المباراة كما يريد وأتلتيكو مدريد يعاني تماماً من الضغط المستمر من لاعبي ارتكاز البلوز في وسط الملعب كانتي وكوفاسيتش، الفريق الإسباني عاجز تماماً عن شن أي هجمة منظمة على مرمى الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

الدقيقة57 – حكيم زياش يقدم أفضل مبارياته مع تشيلسي، استغل تمريرة جايمس الأرضية وأطلق تسديدة خاطفة صوب المرمى إلا أن أوبلاك تألق مجدداً وتصدى للكرة فذهبت إلى ركلة ركنية جديدة لأصحاب الأرض.

الدقيقة 48- أوبلاك يتصدى لتصويبة تيمو فيرنر الصاروخية ويحولها إلى ركلة ركنية ويحرم تشيلسي من تسجيل هدف قتل المباراة.

الدقيقة46 - انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مستحق لتشيلسي بهدف نظيف

الدقيقة45- تشيلسي يقدم واحدة من أمتع مبارياته في النسخة الحالية من بطولة دوري الأبطال، جايمس يمرر لكانتي الذي هيأها لكوفاسيتش فسدد الأخير كرة لولبية ذهبت على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى حارس أتلتيكو أوبلاك.

الدقيقة39- أخطر كرة لأتلتيكو مدريد في المباراة إلى الآن، جواو فيليكس يسدد كرة من على حدود منطقة جزاء أصحاب الأرض، وميندي يتصدى لها بثبات وثقة.

الدقيقة34- هدف خاطف لتشيلسي ثلاثي الهجوم يتعاون في هدف من هجمة مرتدة رائعة للبلوز، هافيرتز انطلق بالكرة ثم مررها لفيرنر الذي توغل من الجانب الأيمن ثم أهداها لحكيم زياش فلم يتوان الدولي المغربي عن إيداع الكرة الشباك بمهارة وثقة معلناً هدف التقدم للفريق الإنكليزي.

الدقيقة26 – أتلتيكو يهاجم بقوة الآن، ويحاول الاختراق من العمق، كاراسكو استغل تمريرة خاطئة من دفاع تشيلسي وكاد أن ينفرد تماماً بالمرمى إلا أن قائد البلوز أزبيليكويتا أمسك بلاعب الوسط البلجيكي فسقط في منطقة الجزاء، ورفض الحكم أورساتو احتساب ركلة جزاء أو حتى الرجوع لتقنية الفيديو!!

الدقيقة12 – تحول في اتجاه اللعب، تشيلسي يمتلك زمام الأمور الآن بفضل تقدم ظهيريه رييس جاميس في الجبهة اليمنى وماركوس ألونسو في الجهة اليسرى، حكيم زياش تعاون مع ألونسو وتوغل بشكل رائع داخل منطقة جزاء أتلتيكو إلا أن كرته لم تستغل في النهاية.

الدقيقة الثالثة- أتلتيكو يبدأ المباراة بقوة بحثاً عن تسجيل هدف مباغت، رينان لودي مدافع الفريق الإسباني أطلق تسديدة قوية أمسكها بثبات إدوارد ميندي حارس تشيلسي.

الدقيقة الأولى – حكم المباراة الإيطالي دانيلي أورساتو يطلق صافرته معلناً انطلاق المباراة المرتقبة بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، هل يكرر تشيلسي نجاحاته ويعبر إلى ربع النهائي، أم يفعلها دييغو سيميوني ويقود أتلتيكو للعبور إلى الدور القادم من قلب لندن؟

تشكيلة تشيلسي

تشكيلة أتلتيكو مدريد