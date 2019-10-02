أقيمت المباراة مساء الأربعاء وتقدم المتألق بشدة حالياً تامي أبراهام في الدقيقة 22 قبل أن يتعادل فيكتور أوسيمين لليل في الدقيقة 33 وفي الدقيقة 78 تمكن البرازيلي ويليان من إحراز هدف الفوز للفريق اللندني.

والانتصار هو الأول لتشيلسي في البطولة فرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف أياكس الهولندي الذي سجل انتصاراً عريضاً خارج ملعبه على فالنسيا الإسباني بثلاثية نظيفة.

وحظيت المباراة بالعديد من الأرقام الهامة واللافتة إذ قام مدافع تشيلسي الإنكليزي الشاب فيكايو توموري بصناعة هدف أبراهام لتكون هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها تشيلسي هدف من صناعة وإحراز لاعبين إنكليزيين منذ أن صنع فرانك لامبارد المدرب الحالي للفريق هدفاً أحرزه المدافع السابق وقائد الفريق جون تيري ضد نابولي في آذار/مارس 2012.

كذلك فقد أصبح ويليان هو أنجح لاعبي تشيلسي على الصعيد التهديفي في دوري الأبطال تحديداً منذ انضمامه لصفوف الفريق في أيلول/سبتمبر 2013 حيث تداخل في إحراز 15 هدفاً سجل منها 10 وأهدى 5 تمريرات حاسمة.