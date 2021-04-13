متابعة - أحمد النفيلي

حسم فريق تشيلسي الإنكليزي صعوده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام ضيفه بورتو البرتغالي بهدف دون رد في إياب الدور ربع النهائي من البطولة.

أقيمت المباراة على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في مدينة إشبيلية الإسبانية، وتمكن تشيلسي من المحافظة على أفضلية تقدمه ذهاباً الأسبوع الماضي خارج ملعبه بهدفين نظيفين معظم فترات المباراة، حتى تمكن مهاجم بورتو البديل الإيراني مهدي طارمي من إحراز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة (90+4) والذي لم يكن كافياً لإنقاذ الفريق البرتغالي من وداع المسابقة.



مباراة تشيلسي وبورتو - لحظة بلحظة

الدقيقة 90+ 4 – مهدي طارمي أحرز الهدف الأول لبورتو من ركلة مقصية رائعة سكنت شباك مندي.

الدقيقة 80 – تشيلسي يتحكم تماماً في إيقاع المباراة ويصعب الأمور على لاعبي بورتو بفضل دفاعه المنظم وانكماشه في وسط ملعبه ثم اعتماده على الهجمات السريعة المرتدة.

الدقيقة 65 – أفضل هجمات بورتو في المباراة على الإطلاق، أوتافيو مرر الكرة لكورونا الذي لعبها عرضية انقض عليها برأسه المهاجم البديل مهدي طارمي ووضع الكرة في أقصى الزاوية اليسرى الأرضية للمرمى إلا أن الحارس مندي كان على الموعد وأمسك بها بثبات.

الدقيقة 54 – بورتو يكثف هجماته على مرمى تشيلسي بحثاً عن إحداث الفارق، إلا أن الهجمات الخطيرة دائماً تأتي من جانب تشيلسي، تشايلويل توغل من الجانب الأيسر ومرر كرة في العمق للمتمركز داخل منطقة الجزاء كريستيان بوليسيتش الذي حاول إسكانها الشباك إلا أنه فشل في تسديد الكرة بشكل محكم.

الدقيقة 46 – انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل بدون أهداف .. تشيلسي يقترب خطوة إضافية من التأهل إلى نصف النهائي، كتيبة المدرب الألماني توماس توخيل تعاملت بشكل واقعي مع المباراة، الفريق انكمش في وسط ملعبه بشكل ذكي وفرض نسق دفاعي منظم حرم بورتو من تشكيل أي خطورة تذكر على مرمى الحارس إدوارد ميندي.

الدقيقة 33 – الفرصة الأولى الخطيرة لبورتو رغم استحواذ الفريق البرتغالي على الكرة لفترات طويلة، الكرة وصلت إلى المكسيكي خيسوس كورونا مهاجم الفريق البرتغالي الذي مر من تشايلويل ثم سدد الكرة بغرابة فوق العارضة.

الدقيقة 19 – ضغط متواصل من لاعبي بورتو الذين يجازفون بترك المساحات الخالية في وسط ملعبهم، تشيلسي في وضعية ممتازة للتعامل مع الهجمات المرتدة، كانتي قطع الكرة وانطلق بسرعة حتى وصل إلى حدود منطقة جزاء بورتو ثم مررها إلى كاي هافيرتز فمرر الأخير الكرة إلى رييس جاميس الذي سددها أرضية زاحفة إلى خارج الملعب.

الدقيقة 10 – بداية متوقعة للمباراة بورتو يضغط بقوة على مرمى تشيلسي باحثاً عن تسجيل هدف تقليص الفارق سريعاً، الفريق اللندني ينكمش في وسط ملعبه ويتعامل بشكل منظم مع الضغوط البرتغالية، ولكن كاد إدوارد ميندي حارس تشيلسي أن يسهل المهمة على لاعبي بورتو عندما مرر الكرة لهم على حدود منطقة الجزاء إلا أن تدخل مدافع تشيلسي أنطونيو روديغر أنقذ البلوز من تلقي الهدف الأول.

الدقيقة الأولى - حكم المباراة الفرنسي كليمان توربان أطلق صافرته معلنا بداية المباراة المرتقبة بين تشيلسي الإنكليزي المنتصر ذهاباً خارج ملعبه بهدفين نظيفين وبورتو البرتغالي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا المباراة تقام على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إشبيلية بسبب الإجراءات الاحترازية.

تشكيلة الفريقين

تشيلسي

بورتو