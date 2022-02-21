وبرغم حلول تشيلسي وراء يوفنتوس بنقطتين في دور المجموعات، إلا أن فريق المدرب الألماني توماس توخل فاز ثلاث مرات على أرضه دون أن تهتز شباكه، على زينيت الروسي (1-صفر)، مالمو السويدي (4-صفر) ويوفنتوس (4-صفر).

ونجح فريق غرب لندن بالفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، شهدت تتويجه في مونديال الأندية في أبوظبي على حساب بالميراس البرازيلي.

في المقابل، انتظر ليل الجولة الأخيرة من دور المجموعات لضمان بطاقة التأهل للمرة الثانية، بفوزه على أرض فولفسبورغ الألماني 3-1 وصدارة مجموعته بفارق نقطة عن سالزبورغ النمسوي، في مجموعة ضعيفة نسبيا ضمت إشبيلية الإسباني.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنكليزي بفارق كبير عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يقبع ليل في المركز الحادي عشر في الدوري الفرنسي.

برغم ذلك، يبقى توخل اختصاصياً مع تشيلسي في مسابقات الكؤوس، إذ بلغ نهائي كأس إنكلترا الموسم الماضي ويستعد لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية.

ويأمل توخل في أن يستعيد مهاجمه البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو شهيته التهديفية، ويعول على الحارس المتألق السنغالي إدوار مندي بطل إفريقيا مع بلاده أخيراً. ويعرف ليل مندي (29 عاماً) جيدا، إذ احترف في فرنسا بين 2011 و2020، آخرها مع رين في منطقة بريتاني.

والتقى الفريقان في دور المجموعات ضمن نسخة 2019-2020، ففاز تشيلسي ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-1.