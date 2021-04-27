تشيلسي يسعى لتجنب أخطاء ليفربول أمام ريال مدريد من قبل beIN SPORTS April 27, 2021 12:37 3:32 دقيقة يتطلّع تشيلسي لتجنب الأخطاء التي ساهمت بخروج ليفربول من ربع النهائي أمام ريال مدريد وذلك عندما يحل ضيفاً على الفريق الملكي مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول تشيلسي -آخر الفيديوهات 3:32 دقيقة تشيلسي يسعى لتجنب أخطاء ليفربول أمام ريال مدريد 2:54 دقيقة الملكي يطمح لكسب الأسبقية على أرضه 4:40 دقيقة الخطيب: اللعب في كأس العرب بالنسبة لي كان حلما 4:43 دقيقة ميلان يصدم عشاقه ونابولي ثالثاً 2:21 دقيقة أنظار العرب تتجه إلى الدوحة قبل القرعة المنتظرة 1:39 دقيقة رئيس الاتحاد الآسيوي يتحدث عن كأس العرب 0:49 دقيقة شعلة أولمبياد طوكيو تواصل طوافها 1:34 دقيقة قرار الحضور الجماهيري في أولمبياد طوكيو سيبت قريبا 1:07 دقيقة توخيل ينتقد الصيغة الجديدة لدوري الأبطال 2:22 دقيقة إجماع على أهمية بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™