على ملعب ستامفورد بريدج، سجّل هدف الفوز لتشيلسي المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو العائد الى الـ "بلوز" من إنتر الايطالي(69).

وحقّق الفريق اللندني بقيادة المدرب الالماني توماس توخل بداية واعدة في الدوري المحلي فحقق ثلاثة إنتصارات وتعادل أمام ليفربول 1-1.

وشهدت المباراة استمرار مسلسل تألق لوكاكو العائد إلى صفوف تشيلسي بعد غياب 7 اعوام قضاها متنقلاً على سبيل الاعارة بداية مع وست بروميتش ألبيون ثم رسمياً مع إيفرتون ومانشستر يونايتد وأخيراً مع إنتر الإيطالي، وكان لوكاكو افتتح باكورة أهدافه على ملعب "ستامفورد بريدج" بثنائية ساهم من خلالها في منح فريقه فوز مريح على آستون فيلا بثلاثية نظيفة في "بريميرليغ"، وكان قد سجّل أيضاً في مرمى أرسنال على ملعب الأمارات في أوّل مباراة له بعد عودته، ليصبح في رصيد لوكاكو مع الفريق اللندني 4 أهداف في 5 مباريات منذ مطلع الموسم الحالي بعد هدفه أمام زينيت.

وعانى الـ "بلوز" لتسجيل هدفه الأوّل وتعيّن عليه الإنتظار حتى الدقيقة 69، إذ لم يشهد الشوط الأول فرصاً حقيقية من الجانبين، لا بل انتهى النصف الأول بتسديدة واحدة مباشرة على المرمى.

لكنّ الشوط الثاني حمل معه تغييراً واضحاً في نزعة تشيلسي الذي مال أكثر إلى الهجوم، وتحرّك خطّه الأمامي بوجود لوكاكو ومايسون ماونت.

