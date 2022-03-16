وكرر "البلوز" فوزه على ليل إذ كان تغلب عليه ذهاباً بهدفين دون رد، ليفوز بذلك بمجموع مباراتي الذهاب والعودة (4-1).

وكان ليل افتتح التسجيل عن طريق بوراك يلماز في الدقيقة 38 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل كريستيان بوليسيتش لتشيلسي في الدقيقة (45+3).

وفي الدقيقة 71 أحرز سيزار أزبيليكويتا الهدف الثاني للفريق اللندني

أحداث المباراة

على ملعب "بيار موروا" في ليل، حقق تشيلسي فوزه التاسع توالياً في مختلف المسابقات.

وأجرى مدربه الألماني توماس توخيل تبديلاً واحداً على التشكيلة التي حسمت مباراة الذهاب بإشراكه الإيطالي جورجينيو مكان المغربي حكيم زياش الذي جلس على دكة البدلاء.

وضغط ليل بقوة منذ بداية المباراة لكن دون خطورة على مرمى الحارس الدولي السنغالي إدوار ميندي، لكن سرعان ما امتص تشيلسي حماس أصحاب الأرض وبادله الهجمات انطلاقا من الدقيقة 23 وبدوره دون خطورة على مرمى البرازيلي ليو جارديم.

وتلقى تشيلسي ضربة موجعة بإصابة قطب دفاعه الدولي الدنماركي أندرياس كريستينسن فترك مكانه لتريفوه تشالوباه (34).

وحصل ليل على ركلة جزاء إثر لمسة يد على جورجينيو إثر كرة بالصدر للبرتغالي تشيكا داخل المنطقة احتسبها الحكم الايطالي دافيدي ماسا بعد اللجوء الى "في أيه آر"، فانبرى لها الاختصاصي يلماز قوية بيمناه على يسار الحارس السنغالي إدوار ميندي (38).

وكفَّر جورجينيو عن خطئه عندما مرر كرة بينية رائعة داخل المنطقة إلى بوليسيتش فسددها زاحفة بيمناه وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس في الدقيقة الثالثة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ودفع توخيل بمايسون ماونت مكان الكرواتي ماتيو كوفاشيتش مطلع الشوط الثاني، لكن ليل كان الأقرب إلى هز الشباك عبر كرة رأسية ليلماز من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لجوناثان بامبا مرت بجوار القائم الأيمن (52).

ورد المدافع الألماني أنتوني روديغر بتسديدة خادعة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (60).

وحرم القائم الأيمن تشيكا من هز الشباك بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية ليلماز (63).

ومنح القائد أزبيليكويتا التقدم لتشيلسي عندما استغل عرضية من البديل ماونت وتابعها بركبته اليمنى في الزاوية اليسرى العليا للحارس جارديم (71).