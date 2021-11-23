أكرم تشيلسي الإنكليزي حامل اللقب وفادة ضيفه يوفنتوس الإيطالي برباعية نظيفة الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، ورافقه إلى الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية حامل اللقب تريفو شالوباه (25)، ريس جيمس (56)، وكالوم هودسون-أودوي (58)، والألماني تيمو فيرنر (90+5).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة وتصدّر المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين أمام فريق السيدة العجوز الذي كان ضامنا تأهله.

وثأر الفريق اللندني لخسارته ذهاباً في تورينو بهدف فيديركو كييزا.

وافتتح تشيلسي الضاغط هجومياً التسجيل في الدقيقة 25، عندما قابل شالوباه ركنية داخل المنطقة وسددها بقوة في الشباك. وأثار هذا الهدف جدلاً إذ بدا أن هناك لمسة يد من الألماني أنتونيو روديغر، لكن الحكم لم يعد إلى تقنية الفيديو (في إيه آر).

وجاءت فرصة يوفنتوس الأولى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، بعدما مرر كييزا الكرة إلى الأوروغوياني رودريغو بنتانكور أمام منطقة الجزاء فسددها الأخير إلى جوار القائم الأيسر.

وفي الشوط الثاني، واصل تشيلسي تفوّقه هجومياً، وعزز جيمس بالهدف الثاني بعدما استلم كرة مشتتة بالخطأ من الدفاع وسددها قوية في المرمى (56).

وضاعف هودسون-أودوي النتيجة للندنيين بهدف ثالث، بعد حالة من الفوضى داخل منطقة جزاء يوفنتوس، فوصلت الكرة إلى المغربي حكيم زياش الذي مررها إلى أودوي ليضعها بدوره في الشباك (58).

ومن خطأ دفاعي، نجح زياش في الحصول على الكرة في الرواق الأيسر ومررها عرضية انبرى لها فيرنر بتسديدة قريبة من المرمى، ليختم مهرجان الأهداف (90+5).

وفي مباراة أخرى باتت هامشية بفوز تشيلسي، تعادل مالمو السويدي مع زينيت سان بطرسبرغ الروسي بهدف لمثله.