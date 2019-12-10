وتأهل البلوز بعدما حلو في وصافة المجموعة الثامنة إثر فوزهم على ضيفهم ليل بهدفين لتامي أبراهام 19 سيزار ازبيليكويتا 35 للفائز، مقابل هدف لليل سجله المخضرم لويك ريمي 78، في الجولة السادسة.

أما فالنسيا الإسباني فعبر إلى الدور المقبل متصدراً بفوزه الشاق على مستضيفه أياكس الهولندي 1-0 سجله رودريغو مورينو 24. في معركة شرسة بين الفريقين.

وطرد المدافع البرازيلي غابرييل باوليستا من صفوف الخفافيش في الدقيقة 90+3.

وأنهى فالنسيا الدور الأول على القمة برصيد 11 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن تشيلسي الذي يملك الرصيد ذاته.

وسيلعب أياكس الذي خاض نصف نهائي النسخة الماضية، في الدوري الأوروبي بعدما حل ثالثاً بـ10 نقاط، وأخيراً ليل بنقطة واحدة.