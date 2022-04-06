تشيلسي لاستعادةِ توازنه من بوابة ريال مدريد من قبل beIN SPORTS April 6, 2022 12:10 2:33 دقيقة بعد سقوطه المفاجئ في الـ"بريمرليغ" أمام برينتفورد يسعى تشيلسي لاستعادةِ توازنه من بوابة دوري الأبطال عندما يستضيف ريال مدريد في ربع النهائي. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ريال مدريد تشيلسي -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة يد تصافح وأخرى تصفع! 2:30 دقيقة بايرن ميونيخ ضيفاً ثقيلاً على فياريال 2:30 دقيقة مواجهة ثأرية لريال مدريد أمام تشيلسي 2:33 دقيقة تشيلسي لاستعادةِ توازنه من بوابة ريال مدريد 1:32 دقيقة إيرنانيس يرشح نيمار وكاسيميرو للتألق في المونديال 1:27 دقيقة ألبيول: "الفوز على بايرن ليس مستحيلاً" 1:52 دقيقة كلوب: "كانت مباراة صعبة" 1:18 دقيقة ماذا قال فينغر عن مواجهة بنفيكا وليفربول ؟ 1:25 دقيقة سافيتش: "دافعنا بشكل جيد وعلينا أن نسجل في الإياب" 1:38 دقيقة دي بروين: لعبنا كفريق وكان من الصعب إيجاد المساحات