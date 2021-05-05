رغم الفترة المحدودة التي جمعت الألماني توماس توخيل مع لاعبي تشيلسي، فإن بصماته بدت واضحة على النادي اللندني من حيث هوية الفريق وحضوره القوي في مختلف المسابقات لكنّ البصمة الأبرز ستتمثل في خطف بطاقة العبور من أكثر فرق القارة العجوز تحقيقا للقب الأوروبي ريال مدريد.

