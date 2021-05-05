أحمد النفيلي

ضرب فريق تشيلسي الإنكليزي موعداً مع مواطنه مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي سيقام في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، عقب تغلبه على ريال مدريد بهدفين دون رد الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي من البطولة.

وكان تشيلسي فرض التعادل خارج ملعبه على ريال مدريد في عقر داره بهدف لهدف الأسبوع الماضي في مواجهة الذهاب فأكد بالتالي تفوقه وتأهل إلى النهائي الثالث في تاريخه بعد عام 2008 عندما حل ثانياً خلف مانشستر يونايتد و2012 عندما توج باللقب.

افتتح تشيلسي التسجيل عن طريق تيمو فيرنر في الدقيقة 28 قبل أن يسجل ماسون مونت الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وهذه هي المرة الثانية في خلال ثلاثة مواسم التي يصعد فيها فريقان إنكليزيان إلى المباراة النهائية، حيث تواجه توتنهام وليفربول في نهائي عام 2019.



تشيلسي وريال مدريد | أبرز أحداث المباراة

نهاية المباراة على وقع فوز مستحق لتشيلسي بهدفين دون رد، الفريق الإنكليزي أكد تفوقه وترجم أفضليته طوال اللقاء لانتصار صريح.

الدقيقة 85 - تشيلسي الرائع تلاعب تماماً بدفاع ريال مدريد، كانتي المتألق هجومياً ضغط واستحوذ على الكرة ثم مررها إلى بوليسيتش داخل منطقة الجزاء، فلعبها الأخير عرضية انقض عليها مونت محرزاً الهدف الثاني للعملاق اللندني.

الدقيقة 81 – تألق كبير لتشيلسي على الصعيد الهجومي وانهيار وغياب تام لمدافعي ريال مدريد، الأميركي كريستيان بوليسيتش الذي حل بديلاً لفيرنر شكل خطورة دائمة على مرمى كورتوا، استقبل كرة من كانتي وسددها من داخل منطقة الجزاء إلا أن كرته ذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 65 – كورتوا واصل التألق وأنقذ مرماه من انفراد تام لنغولو كانتي، الذي تلقى تمريرة متقنة من فيرنر داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 59 – دفاع ريال مدريد في أسوأ حالاته ويخترق من العمق بسهولة بالغة، لاعب وسط تشيلسي جورجينيو أهدى تمريرة بينية رائعة لهافيرتس الذي انفرد بكورتوا تماماً إلا أن الأخير خرج في الوقت المناسب وتصدى للكرة منقذاً الريال من تلقي الهدف الثاني.

الدقيقة 47 – تشيلسي أهدر فرصة إحراز الهدف الثاني، سيزار أزبيليكويتا انطلق من الجانب الأيمن ورفع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها هافيرتس الخالي تماماً من أي رقابة أو مضايقة دفاعية ولعبها برأسه اصطدمت في العارضة وذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 46 – انطلاق الشوط الثاني، ريال مدريد سدد في الشوط الأول أربع تصويبات بين القائمين والعارضة إلا أنها لم تستغل فهل سينجح في الشوط الثاني ويخرج من المأزق الصعب، أم أن كتيبة المدرب الألماني توخيل ستظل متفوقة فنياً؟.

نهاية الشوط الأول السريع والمرتفع فنياً على وقع تقدم تشيلسي بهدف نظيف أحرزه تيمو فيرنر في الدقيقة 28، فأصبح الآن الفريق الإنكليزي متقدماً في مجموع لقائي الذهاب والعودة (2-1).

الدقيقة 35 – خطورة ريال مدريد دائماً من عند بنزيمة الذي ارتقى لكرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية برأسه إلا أن مندي الحارس العملاق طار في الهواء وأنقذ مرماه بشكل رائع مبعداً الكرة لركلة ركنية.

الدقيقة 28 – الهجمات السريعة والخاطفة لتشيلسي أثمرت عن هدف التقدم أخيراً، هدف إنكليزي من صناعة ألمانية خالصة، كانتي مرر الكرة لكاي هافيرتس الذي استلمها داخل منطقة الجزاء بدون أي رقابة تذكر وانفرد بمرمى حارس ريال مدريد كورتوا ثم لعب الكرة من فوقه إلا أنها اصطدمت بالعارضة لتجد فيرنر المتمركز في مواجهة المرمى بدون أي رقابة أيضاً فاسكن الكرة الشباك معلناً هدف التقدم لعملاق لندن.

الدقيقة 26 – كريم بنزيمة أفضل لاعبي ريال مدريد ظهر أخيراً بعد أن استلم كرة من على حدود منطقة الجزاء واستدار بمهارة ثم أطلق تصويبة مباغتة إلا أن مندي مجدداً ظهر بشكل رائع وتصدى للكرة.

الدقيقة 18 – فيرنر أحرز الهدف الأول لتشيلسي إلا أن حكم اللقاء ألغاه بسبب سقوط المهاجم الألماني في مصيدة التسلل.

الدقيقة 17 – مودريتش تقدم في وسط ملعب تشيلسي بدون أي مضايقة دفاعية وسدد من على حدود منطقة الجزاء إلا أن حارس الفريق اللندني إدوارد مندي أمسك الكرة بثبات.

الدقيقة 12 – شخصية تشيلسي الهجومية بدأت تظهر في المباراة، ماسون مونت انطلق من الجانب الأيسر بمهارة مراوغاً ناتشو ثم لعب كرة عرضية أرضية رائعة أخرجها دفاع ريال إلى ركلة ركنية قبل أن تصل إلى مهاجم الـ"بلوز" تيمو فيرنر.

الدقيقة 5 – ريال مدريد يبدأ المباراة بقوة ويستحوذ على الكرة وتشيلسي يتعامل مع الدقائق الأولى بحذر وبيقظة دفاعية واضحة.

الدقيقة الأولى – حكم المباراة الإيطالي دانيلي أورساتو أطلق صافرته معلناً بداية المواجهة المرتقبة بين تشيلسي وضيفه ريال مدريد في إياب نصف النهائي، تشيلسي يطمح إلى الاستفادة من تعادله خارج ملعبه بهدف لهدف، وريال مدريد يبحث عن تسجيل هدف مبكر يبطل به أفضلية الفريق الإنكليزي الذي تمكن من هز الشباك في عقر دار الريال.

تشكيلة الفريقين

نشيلسي

ريال مدريد