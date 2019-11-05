انتهت مواجهة تشيلسي الإنكليزي وضيفه أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة التعادل المثير 4-4، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل تامي أبراهام (2 بالخطأ في مرماه) ووكوينسي بروميز (20) والحارس كيبا (35 بالخطأ في مرماه) وفان دي بيك (55) رباعية أياكس، فيما جاءت رباعية تشيلسي عبر جورجينيو (4 و71 من ركلتي جزاء) وأزبيلكويتا (63) وريسي جيمس (74).

وشهدت المباراة طرد لاعبين من أياكس وهما داني بليند (68) وجويل فيلتمان (69).

في المجموعة ذاتها، فاز فالنسيا على ضيفه ليل 4-1 مسجلاً ثلاثة أهداف في آخر ثماني دقائق.

بكّر فيكتور أوسيمهين بالتسجيل لليل في الدقيقة 25، وانتظر فالنسيا حتى الدقيقة (66) ليدرك التعادل عبر قائده داني باريخو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني عبر أداما سوماورو في الدقيقة (82 بالخطأ في مرماه)، قبل أن يرفع جيوفري كوندوغبيا غلة الإسبان لثلاثية في الدقيقة (84)، واختتم فيران توريس رباعية الخفافيش في الدقيقة (90).

ورفع أياكس رصيده إلى 7 نقاط في المجموعة الثامنة، بالتساوي مع تشيلسي الثاني وفالنسيا الإسباني الثالث، فيما يتذيّل ليل ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

تفاصيل مباراة تشيلسي وأياكس

وكان أياكس في طريقه إلى قطع شوط كبير من أجل التأهل إلى دور الـ16 والثأر لخسارته ذهاباً من تشيلسي، لكن نهاية المباراة جاءت دراماتيكية مثيرة وانتهت باقتسام النقطتين.

تشلسي المتألق راهناً بفوزه ثماني مرات في آخر تسع مباريات مرتقياً إلى المركز الرابع في الدوري المحلي، صدم باكراً من قبل ضيفه الهولندي المتوج أربع مرات بلقب المسابقة. بكر أياكس بافتتاح التسجيل عبر كوينسي بروميس الذي ارتدت كرته من هداف تشيلسي تامي أبراهام عن طريق الخطأ (2).

انتعش جمهور ملعب "ستامفورد بريدج" بعد معادلة من ركلة جزاء ترجمها الإيطالي جورجينيو في شباك الكاميروني أندريه أونانا، وذلك بعد خطأ من جويل فيلتمان على الأميركي كريستيان بوليسيتش (4).

لكن أياكس استعاد تقدمه بتمريرة بعيدة متقنة من المغربي حكيم زياش إلى بروميس الذي هز الشباك (20).

وفي لقطة اسكتت جماهير الملعب اللندني، ارتدت ضربة حرة من زاوية ضيقة بعيدة لزياش من وجه الحارس كيبا أريسابالاغا إلى الشباك هدفاً هولندياً ثالثاً (35).

حاول لاعبو المدرب فرانك لامبارد انقاذ مباراتهم في الشوط الثاني، لكنهم تعرضوا لصفعة رابعة عبر لاعب الوسط دوني فان دي بيك بعد تمريرة أيضاً من المتألق زياش (55).

لكن ما حصل في آخر نصف ساعة يفوق الوصف، إذ قلص القائد الإسباني لتشيلسي سيزار أزبيلكويتا الفارق في الدقيقة 63 متابعاً تسديدة ابراهام.

ومن هجمة تالية، طرد مدافعاً أياكس دالي بليند وجويل فيلتمان بعد خطأ ولمسة يد وحصل تشيلسي على ركلة جزاء ثانية ترجمها كما في الأولى جورجينيو (71).

دفع مدرب أياكس إيريك تن هاغ بالمكسيكي إدسون ألفاريز وبير شورز (19 عاماً) بدلاً من زياش والبرازيلي دافيد نيريس لتغطية دفاعه المكشوف إثر حالتي الطرد.

لكن أياكس تابع انهياره ومنيت شباكه بهدف رابع عبر الظهير الشاب ريس جيمس بعد ركنية ورأسية من المدافع الفرنسي كورت زوما ارتدت من العارضة (74)، لتنتهي المباراة 4-4.