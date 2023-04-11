تشلسي وبقيادة المدرب الجديد فرانك لامبارد يريد العودة إلى الواجهة من جديد من بوابة البطولة الأوروبية بتسجيل نتيجة إيجابية بملعب سانتياغو بيرنابيو قبل موقعة ستامفورد بريدج رغم صعوبة المهمة أمام الميرينغي حامل اللقب والذي سبق له وأن أقصى "البلوز" الموسم الماضي من دوري الأبطال.
تشلسي ينشد تحقيق نتيجة إيجابية على أرض ريال مدريد
تشلسي وبقيادة المدرب الجديد فرانك لامبارد يريد العودة إلى الواجهة من جديد من بوابة البطولة الأوروبية بتسجيل نتيجة إيجابية بملعب سانتياغو بيرنابيو قبل موقعة ستامفورد بريدج رغم صعوبة المهمة أمام الميرينغي حامل اللقب والذي سبق له وأن أقصى "البلوز" الموسم الماضي من دوري الأبطال.
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