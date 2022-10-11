واستفاد البلوز من تعادل دينامو زغرب الكرواتي مع ضيفه زالتسبورغ النمساوي 1-1.

وسجل للبلوز، الإيطالي جورجينيو من ركلة جزاء 21، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ 34.

وتعرض ميلان لضربة مبكرة بطرد لاعبه فيكايو توموري بعد عرقلته لمايسون ماونت والتي على إثرها حصل البلوز على ركلة جزاء نفّذها جورجينيو بنجاح مسجلاً هدفه السابع في مسيرته بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت كل أهداف الإيطالي في أمجد الكؤوس الأوروبية من علامة الجزاء.

وصار رصيد تشلسي 7 نقاط في الصدارة خلفه زالتسبورغ بـ6 نقاط، ثم ميلان ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً دينامو زغرب بـ4 أيضاً.

وكان البلوز هزموا ميلان في الذهاب 3-0.

وفي مباراة دينامو زغرب سجل روبيرت ليوبيتشيتش لأصحاب الأرض 40، فيما وقّع على هدف الضيوف زالتسبورغ نيكولاس سيوالد 12.