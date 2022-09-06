مباراة تشلسي ودينامو زغرب - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة تشلسي ومضيفه دينامو زغرب مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة تشلسي ودينامو زغرب اليوم الثلاثاء على الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة تشلسي ودينامو زغرب أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.