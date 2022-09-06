وقدّم تشلسي حامل لقب المسابقة في نسختي 2012 و2021 أداء مخيباً في حين نجح دينامو زغرب في خطف ثلاث نقاط ثمينة أمام جماهيره بفضل الهدف المباغت الذي جاء في الدقيقة 13 من هجمة مرتدة بدأها المدافع النمسوي روبرت ليوبيتشيتش من منطقة جزاء فريقه عندما قطع هجمة للفريق اللندني، فلعب الكرة طويلة إلى برونو بيتكوفيتش الذي هيأها برأسه إلى ميسلاف أورسيتش الذي انطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة منفردا بالحارس الإسباني كيبا أريباسالاغا قبل أن يلعبها بيمناه بلمسة رائعة على يساره لتعانق الشباك.

وحاول تشلسي جاهداً إدارك التعادل، وسجّل الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ هدفا في الدقيقة 49 لكنه ألغي بداعي التسلل على المدافع الأيسر بن تشيلويل صاحب التمريرة الحاسمة، في حين أنقذ كيبا مرمى تشيلسي من عدة محاولات خطرة، قبل أن يحرم القائم الأيسر ريس جيمس من إدراك التعادل في الدقيقة 86، ثم أنقذ الحارس دومينيك ليفاكوفيتش مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة من مسافة قريبة لمايسون ماونت في الدقيقة 87.