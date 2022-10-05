وحقق تشلسي فوزه الأول في المسابقة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام دينامو زغرب (1-صفر) وتعادله في الثانية مع زالتسبورغ (1-1)، ليحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن زالتسبورغ المتصدر، أما ميلان فأصبح في المركز الثالث (4 نقاط) وأخيراً دينامو زغرب (3 نقاط).

افتتح تشلسي باب التسجيل في الدقيقة 24 عبر المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا الذي تابع كرة مرتدة من الحارس الروماني تشيبريان تاتاروشانو. وهو الهدف الأول للاعب الفرنسي مع تشلسي في جميع المسابقات.

وفي الشوط الثاني، أضاف الغابوني بيار-إميريك أوباميانغ الهدف الثاني في الدقيقة 56 مستغلاً كرة عرضية أمام المرمى من رييس جايمس فشل الفرنسي بيار كالولو في إبعادها فأسكنها أوباميانغ شباك ميلان.

وفي الدقيقة 62 أضاف جايمس الهدف الثالث للبلوز بتسديدة قوية جداً من داخل منطقة الجزاء بعد أن تلقى كرة على طبق من ذهب من رحيم ستيرلينغ.

وكانت هذه المباراة الأولى التي يلتقي فيها تشلسي وميلان في دوري أبطال أوروبا منذ دور المجموعات موسم 1999-2000، حيث انتهت المباراتان بالتعادل، بما في ذلك التعادل بدون أهداف في ستامفورد بريدج.