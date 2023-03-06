مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الفريق الألماني بهدفٍ نظيف سجله الشاب الألماني كريم أدييمي، لكن تشلسي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة نسبيًا بعد فوزٍه على ليدز يونايتد في الدوري الإنكليزي، والذي كان الفوز الأول للبلوز في سبع مباريات على التوالي في جميع المسابقات.

