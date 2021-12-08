تشافي: "علينا أن ننطلق في عهد جديد" من قبل beIN SPORTS December 8, 2021 23:29 2:04 دقيقة أكد تشافي بأن برشلونة مطالب بإقامة عهد جديد، فلا يمكن للفريق الكاتالوني أن يمر بهذه الظروف خاصة وأن النادي الإسباني وجد نفسه في مسابقة الدوري الأوروبي. مقابلات برشلونة تشافي -آخر الفيديوهات 1:24 دقيقة ناغلسمان: نحن نريد أن نكون الأفضل 2:04 دقيقة تشافي: "علينا أن ننطلق في عهد جديد" 3:39 دقيقة ليل وسالزبورغ إلى ثمن النهائي 2:59 دقيقة نسر بنفيكا يقبض على بطاقة العبور 2:57 دقيقة مواجهة يونايتد ويونغ بويز تنتهي بالتعادل الإيجابي 5:47 دقيقة تعادل مثير مع زينيت يُجبر تشيلسي على الوصافة 2:59 دقيقة يوفنتوس يغلب مالمو ويقتنص الصدارة 3:10 دقيقة مشتل اللجنة العليا للمشاريع والإرث..واحة خضراء 1:36 دقيقة فاطمة النعيمي: سلامة المشجعين والمنتخبات أولوية 0:38 دقيقة الرجاء يطلب رسميا تأجيل مباراة كأس السوبر الإفريقي