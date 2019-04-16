ستكون المنافسة على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا على أشدها حتى الأمتار الأخيرة نظراً لوجود العديد من الهدافين الذين يواصلون مشوارهم في البطولة مع أنديتهم.

وكان من الملفت غياب اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المراكز الأولى في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا من المراحل الأولى، إذ وقفت عقوبته الانضباطية أمام فالنسيا في وجه طموحاته المشروعة بالمحافظة على لقبه.

وحتى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كان الأرجنتيني ليونيل ميسي زعيماً لترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا وتبدو حظوظه هي الأقوى للتتويج باللقب الفردي الغائب عنه مؤخراً.

من يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا؟ ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2018 - 2019 الاسم الفريق عدد المباريات رصيد الأهداف 1 - ليونيل ميسي برشلونة 8 10 2 - ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ 8 8 3 - دوسان تاديتش أياكس 9 6 3 - موسى ماريغا بورتو 8 6

رونالدو هدافاً لدوري الأبطال 2017 - 2018

حافظ رونالدو على زعامة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2017 – 2018 حتى النهاية، مؤكداً تفوقه في بطولته المحببة التي حمل لقب هدافيها منفرداً في آخر موسمين.

وإضافة إلى صدارة رونالدو لجدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا وفوزه باللقب فإن أسطورة ريال مدريد يملك لقب الهداف التاريخي للمسابقة حالياً، في الوقت الذي شهد به المركز الثاني منافسة شديدة.

وحضر اسم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي في المنافسة على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم متابعاً مستواه الملفت.

وكانت قد تضاءلت فرصة منافسة رونالدو على زعامة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا منذ ربع النهائي نظراً لخروج بعض منافسيه في ثمن النهائي مثل الإنكليزي هاري كين لاعب توتنهام والأوروغوياني كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي من المسابقة وابتعاد أصحاب الوصافة عنه بفارق كبير من الأهداف.