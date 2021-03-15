

ستكون المنافسة على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا على أشدها حتى الأمتار الأخيرة نظراً لوجود العديد من الهدافين الذين يواصلون مشوارهم في البطولة مع أنديتهم.

وكان من اللافت غياب اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي عن المراكز الأولى في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا من المراحل الأولى، إذ ظهرت أسماء جديدة أحدثت فارقاً واضحاً في نسخة هذا الموسم.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

ومع بداية مرحلة الإياب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كان النرويجي إيرلينغ هالاند زعيماً لترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا وتبدو حظوظه هي الأقوى للتويج باللقب الفردي لأول مرة في تاريخه.



وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني زعيماً لترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم برصيد 15 هدفاً وهو ما ساعد الفريق البافاري على الفوز باللقب.

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ برصيد 134 هدفاً وهو رقم من الصعب كسره في المواسم المقبلة منطقياً، خاصة وأنّ صاروخ ماديرا اعتاد على تسجيل حضوره تهديفياً.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للمراكز الأربعة الأولى الناشطين في المنافسة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021 الاسم الفريق عدد الأهداف عدد المباريات هالاند بوروسيا دورتموند 10 6 جيرو تشيلسي 6 5 مبابي باريس سان جيرمان 6 7 نيمار باريس سان جيرمان 6 5

وباستثناء تواجد الفرنسي جيرو في السباق يعد ظهور نيمار ومبابي وهالاند منطقياً نظراً للقدرات التهديفية الخارقة لنجمي باريس سان جيرمان وننجم دورتموند وانتظام مشاركتهم مع فارقهم.

وتأهل حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر كل من باريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند وليفربول وبورتو إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بانتظار بقية مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.