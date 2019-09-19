ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2019-2020 بعد الجولة الأولى شهد تصدر لاعبين من خارج دائرة النجوم الكبار بعد الجولة الأولى من المسابقة التي أقيمت يويمي الثلاثاء والأربعاء في 17 و18 سبتمبر.

وتصدر النروجي ايرلنج هولاند ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بتسجيله هاتريك مع فريقه ريد بول سالزبورغ النمسوي الذي سحق جنك البلجيكي 6-2 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

كما سجل الكرواتي ميسلاف أورسيتش هاتريك مع دينامو زغرب الذي سحق ضيفه اتلانتا الإيطالي برباعية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وجاء ترتيب ايرلنج هولاند أولا كونه سجل اهدافه من ثلاث تسديدات، فيما سجل الكرواتي اهدافه من ست محاولات أي أن الفعالية دانت للنروجي علماً أن هذا المعيار غير معتمد في الترتيب النهائي من الاتحاد الأوروبي.

وحل الأرجنتيني آنخل دي ماريا في المركز الثالث ضمن ترتيب هدافي الدوري الأوروبي بتسجيله هدفين لباريس سان جيرمان في شباك ريال مدريد خلال المباراة التي انتهت فرنسية 3-0.

وكذلك سجل تيمور فيرنر هدفين مع لايبزيج ليقود الفريق إلى الفوز على مضيفه بنفيكا 2-1 في المجموعة السابعة. علماً ان فعالية دي ماريا أفضل من لاعب لايبزيج.

وجاء الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان مهاجم ريد بول سالزبورغ في رأس قائمة مسجلي هدف واحد كونه حقق تمريرتين حاسمتين أيضاً في اللقاء.

وغاب الكثير من النجوم عن التهديف في الجولة الاولى امثال كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح على سبيل المثال لا الحصر.