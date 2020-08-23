تحية تقدير من لاعبي بايرن لنظرائهم في سان جيرمان August 23, 2020 22:51 1:54 دقيقة شاهد أبرز لحظات مراسم تسليم لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي ميداليات الوصافة وسط تصفيق من نظرائهم في بايرن ميونيخ الألماني. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ نهائي دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة فينغر: " باريس سان جيرمان كان قريباً من التتويج" 1:00 دقيقة كومان يتحدّث عن تألقه بعد الإصابة 2:01 دقيقة دوساييه: "خبرة بايرن ميونيخ أحدثت الفارق" 1:37 دقيقة ديفيز: "إنها لحظات حلمت بها منذ طفولتي" 2:21 دقيقة الخليفي: "أنا فخور بكل لاعبي باريس سان جيرمان" 3:50 دقيقة أبو تريكة: "ميلاد مدرب جديد صاحب فلسفة واضحة" 0:45 دقيقة مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا 3:45 دقيقة طارق ذياب: "جماعية بايرن ميونيخ صنعت الفارق" 1:49 دقيقة الجلاهمة: "فليك غيّر وجه بايرن ميونيخ" 3:39 دقيقة بايرن ميونيخ يتوج بدوري الأبطال للمرة السادسة