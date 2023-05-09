تحطيم الأرقام... الهواية المحببة لهالاند من قبل beIN SPORTS May 9, 2023 14:52 2:37 دقيقة منذ سطوعه في عالم الكرة الأوروبية باتت الهواية المحببة للنجم النرويجي إيرلينغ هالاند تحطيم الأرقام القياسية، إذ يملك رقماً خاصاً بدوري الأبطال بعد أن أصبح أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى حاجز 35 هدفاً. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة ريال مدريد (0-0) مانشستر سيتي | التغطية الخاصة 1:05 دقيقة إنزاغي يؤكد جاهزية إنتر لمواجهة ميلان 0:38 دقيقة والد ميسي ينفي توصل نجله لاتفاق مع أي نادٍ 0:42 دقيقة غرامة مالية على نجم دنفر ناغتس نيكولا يوكيتش 0:46 دقيقة ميلان يجري مرانه الأخير قبل مواجهة إنتر 2:37 دقيقة أهداف بنزيمة في شباك مانشستر سيتي 2:37 دقيقة تحطيم الأرقام... الهواية المحببة لهالاند 0:36 دقيقة مصادر إعلامية: ميسي بالدوري السعودي الموسم المقبل 0:43 دقيقة لياو يتدرّب منفرداً قبل مباراة ميلان وإنتر 2:51 دقيقة الـ"سيتيزنس" لحل العقدة وتخطي عقبة ريال مدريد