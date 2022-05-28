وأفادت بعض المصادر القادمة من فرنسا مكان إقامة المباراة أنّ تأجيل انطلاق صافرة البداية جاء بسبب بعض المشاكل في دخول الجماهير إلى الملعب.
تأجيل انطلاق مباراة ليفربول وريال مدريد - آخر الأخبار والتطورات
انطلاق المباراة رسمياً في الساعة العاشرة و36 دقيقة بتويقت مكة المكرمة.
بعد أن تمّ الإعلان عن التأخير لقرابة 15 دقيقة وردت أخبار جديدة عن تأخير صافرة البداية حتى العاشرة والنصف ومن ثم تم الإعلان عن تأخير انطلاق صافرة البداية حتى العاشرة و36 دقيقة.
- أفاد مراسلنا في فرنسا: "علمت أن التأخير سيمتد لربع ساعة ومن ثم وصلني أنّ التأخير سيمتد لقرابة نصف ساعة".
وأوضح أنّ أنصار ريال مدريد دخلوا إلى الملعب دون عناء لكن المشكلة كانت بطريقة دخول أنصار ليفربول.
وأشار إلى أنّه من غير المؤكد أن تنطلق صافرة البداية في العاشرة والنصف مساءً.
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ذكر نادي ليفربول في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت: "تأجيل انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة".
وغرّد ريال مدريد في حسابه على تويتر: "تم تأجيل انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة".
- مذيع استاد فرنسا في باريس يعلن تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد لبعض الدقائق لأسباب أمنية اليوم السبت.
وقال المذيع داخل الملعب قبل ربع ساعة من الموعد المفترض لركلة البداية 1900 بتوقيت غرينتش "يجب تأجيل بداية المباراة لبعض الدقائق لأسباب أمنية".
وأضاف المذيع أنه تقرر التأجيل بسبب وجود تأخير في دخول بعض المشجعين إلى مدرجات الملعب في العاصمة الفرنسية.