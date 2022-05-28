وأفادت بعض المصادر القادمة من فرنسا مكان إقامة المباراة أنّ تأجيل انطلاق صافرة البداية جاء بسبب بعض المشاكل في دخول الجماهير إلى الملعب.

تأجيل انطلاق مباراة ليفربول وريال مدريد - آخر الأخبار والتطورات

انطلاق المباراة رسمياً في الساعة العاشرة و36 دقيقة بتويقت مكة المكرمة.

بعد أن تمّ الإعلان عن التأخير لقرابة 15 دقيقة وردت أخبار جديدة عن تأخير صافرة البداية حتى العاشرة والنصف ومن ثم تم الإعلان عن تأخير انطلاق صافرة البداية حتى العاشرة و36 دقيقة.