بيولي يشيد بكونتي وبمستوى توتنهام من قبل beIN SPORTS February 13, 2023 20:13 0:39 دقيقة أشاد مدرب ميلان ستيفانو بيولي بنظيره مدرب توتنهام أنطونيو كونتي وبمستوى فريقه قبل المواجهة المنتظرة بينهما في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. مقابلات ستيفانو بيولي دوري أبطال أوروبا أنطونيو كونتي -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة أزارينكا تتحدث عن تشجيعها لباريس جيرمان 4:11 دقيقة أبرز أحداث اليوم الأول لبطولة قطر توتال 0:39 دقيقة بيولي يشيد بكونتي وبمستوى توتنهام 1:42 دقيقة غالتييه: النتائج السيئة مؤخراً لن تؤثر على الفريق 1:37 دقيقة الدحيل يعزز صدارته للدوري القطري 5:29 دقيقة كوديرميتوفا تتخطى كريتشيكوفا وتعبر إلى ثمن النهائي 0:39 دقيقة فياريال يؤكد إصابه لاعب فرانسيس كوكلان 2:58 دقيقة مشروع اللاعب التركي دميرال لدعم ضحايا الزلزال 0:55 دقيقة ميلان وتوتنهام ينهيان استعداداتهما 4:37 دقيقة موخوفا تعبر إلى ثاني أدوار بطولة قطر توتال إنرجيز