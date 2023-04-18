بيولي يتحدث عن طموح ميلان في دوري الأبطال من قبل beIN SPORTS April 18, 2023 23:40 2:41 دقيقة أكد المدرب ستيفانو بيولي بأن ميلان يطمح للذهاب لأبعد محطة في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد وصوله لنصف النهائي. مقابلات ستيفانو بيولي دوري أبطال أوروبا ميلان -آخر الفيديوهات 2:12 دقيقة لامبارد: "عليك أن تترجم كل الفرص إلى أهداف" 2:41 دقيقة بيولي يتحدث عن طموح ميلان في دوري الأبطال 2:52 دقيقة أنشيلوتي: "كان الشوط الأول صعباً" 4:53 دقيقة ميلان يتعادل مع نابولي ويعبر إلى نصف النهائي 4:00 دقيقة ريال مدريد يطيح بتشلسي ويبلغ المربع الذهبي 0:35 دقيقة رود يبلغ ثمن نهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس 0:39 دقيقة ليساندرو مارتينيز يخضع لجراحة ناجحة 3:01 دقيقة أليكساندر أرنولد يصل إلى تمريرته الحاسمة الـ50 0:52 دقيقة مانشستر سيتي يتقدم بطلب لرفع سعة ملعبه 0:46 دقيقة اختيار جاكسون لاعب ممفيس أفضل مدافع في الدوري