بين 2013 و2020 تغيرت كثير من الأمور إلا نوير من قبل beIN SPORTS August 23, 2020 15:48 2:19 دقيقة بايرن ميونيخ يعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ تحقيقه اللقب عام 2013 سبعة أعوام بين النهائيين والحارس مانويل نوير محافظ على مكانته في تشكيلة الفريق البافاري وبين صفوة حراس المرمى في العالم ... تقارير إخبارية بايرن ميونيخ مانويل نوير نهائي دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 2:14 دقيقة ثقة البافاريين بأنفسهم عالية 2:33 دقيقة نيمار..مبابي..دي ماريا ثلاثي سان جيرمان الفتاك 2:19 دقيقة بين 2013 و2020 تغيرت كثير من الأمور إلا نوير 2:49 دقيقة راي..رونالدينيو وأخيراً نيمار السحرة في سان جيرمان 2:48 دقيقة شاهد ملخص وأهداف مباراة ليل ورين 0:21 دقيقة أنجيه يعود بفوز ثمين من ديجون 13:11 دقيقة توخيل: "ماركو فيراتي تعافى كلياً من الإصابة" 3:16 دقيقة صلاح وليفربول على المسار الصحيح 1:42 دقيقة مبابي: "باريس سان جيرمان سيعتمد طريقته المعتادة" 3:39 دقيقة توتنهام ينتصر ودياً على إبسويتش تاون