وقال بيكيه: "مباراة فظيعة.. أحاسيس كارثية. عار.. هذه هي الكلمة المناسبة. عار.. لا يمكن أن ننافس في أوروبا بهذه الطريقة. هذا قاس جدا أتمنى أن نستفيد من ذلك بشيء".

وأضاف: "علينا تحليل كل ما حصل. النادي بأكمله يحتاج إلى تغيير وأنا أول من أعرض نفسي إذا كان يجب أن أرحل. يجب ضخ دماء جديدة وتغيير هذه الديناميكية، لمسنا القاع الآن".

ولفت بيكيه إلى أنه لم يقصد بالتغيير، رحيل المدرب أو بعض اللاعبين إنما تغييراً من ناحية الهيكلية مضيفاً أن الفريق وصل إلى مرحلة لا يسير فيها على الطريق الصحيح لذا يجب التغيير والقياك بمراجعة داخلية واصفاً ما حصل بغير المقبول بالنسبة إلى ناد بحجم برشلونة".

