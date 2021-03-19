بيغيريستاين "علينا أن نحافظ على أسلوب لعبنا المميز" من قبل beIN SPORTS March 19, 2021 17:25 0:35 دقيقة أكد تشيكي بيغيريستاين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي أن على فريقه الحفاظ على أسلوب لعبه وعدم التفكير في كيفية إيقاف القوة الهجومية الضاربة لبوروسيا دورتموند. مقابلات دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند مانشستر سيتي تشيكي بيغيريستاين -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات 1:40 دقيقة راش يتحدّث عن مباراة ريال مدريد وليفربول 3:57 دقيقة إيميليو: "ليفربول قوي جداً ولكن نحن ريال مدريد" 3:10 دقيقة ليوناردو يتحدّث عن مواجهة سان جيرمان وبايرن 0:46 دقيقة مواجهات متوازنة في قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 0:38 دقيقة سان جيرمان وبايرن في قمة مباريات دوري الأبطال 1:21 دقيقة سولشار: "كانت مباراة صعبة" 1:16 دقيقة إبراهيموفيتش: "قدّمنا مباراة مميزة أمام فريق جيد" 3:23 دقيقة مورينيو: "ما أشعر به يتجاوز الحزن" 2:38 دقيقة يوسف العربي: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة"