بونوتشي: كانت مباراة مهمة جداً بالنسبة لنا من قبل beIN SPORTS October 21, 2021 00:02 1:26 دقيقة يؤكد مدافع نادي يوفنتوس ليوناردو بونوتشي على أهمية استمرار فريقه بتحقيق الانتصارات وعدم تلقي الأهداف وذلك بعد تخطي زينيت سان بطرسبرغ بهدف وحيد. مقابلات يوفنتوس زينيت سان بطرسبرغ ليوناردو بونوتشي -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة توخيل سعيد بالفوز وقلق على إصابة لوكاكو وفيرنر 1:40 دقيقة ماغواير: "رونالدو يأتي دائماً بهدف الفوز" 1:26 دقيقة بونوتشي: كانت مباراة مهمة جداً بالنسبة لنا 1:55 دقيقة سولشار يشيد بأداء يونايتد ويمتدح رونالدو 2:16 دقيقة لا غالب ولا مغلوب في مباراة ليل وإشبيلية 2:50 دقيقة فوز في الوقت القاتل ليوفنتوس 3:51 دقيقة تشيلسي يكتسح مالمو برباعية نظيفة 4:55 دقيقة نسر بنفيكا يسقط دفعة واحدة بنيران البافاري 1:06 دقيقة المصري مؤمن في ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك للإسكواش 4:42 دقيقة يونايتد يقلب تأخره ويخرج منتصراً في مسرح الأحلام