بوكيتينو يوضح أسباب السقوط الكارثي أمام بايرن من قبل beIN SPORTS October 2, 2019 00:21 2:21 دقيقة تحدث ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنكليزي عن أسباب الانهيار الذي حل بفريقه على أرضه ووسط جماهيره وأدى إلى الخسارة (2-7) أمام العملاق البافاري بايرن ميونيخ. توتنهام هوتسبير -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة ماذا قال غوارديولا عن مواجهة دينامو زغرب ؟ 2:21 دقيقة بوكيتينو يوضح أسباب السقوط الكارثي أمام بايرن 1:47 دقيقة ما هو سبب تغيير كورتوا بين شوطي مباراة ريال وبروج؟ 1:55 دقيقة ألفونس أريولا: كنتُ مستعداً للدخول 1:57 دقيقة زيدان يركّز على النقاط الإيجابية في مباراة بروج 1:15 دقيقة توخيل: تجاوزنا فريقاً صعباً 1:02 دقيقة إدريسا غاي: عملنا كفريق وفزنا 4:22 دقيقة أتلتيكو مدريد يغلب لوكوموتيف موسكو بثنائية 3:35 دقيقة سيتي يُضيف دينامو زغرب إلى قائمة ضحاياه 3:41 دقيقة يوفنتوس يتجاوز عقبة باير ليفركوزن بيسر