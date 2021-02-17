بوروسيا دورتموند يهزم إشبيلية في عقر داره ويضع قدماً في ربع نهائي دوري الأبطال

وسجل النرويجي هدفين (27) و(43) وقدّم تمريرة حاسمة كانت وراء الهدف الآخر لدورتموند والذي وقّعه محمود داوود (19) في حين تكفل سوسو (7) والهولندي لوك دي يونغ (84) بهدفي إشبيلية.

ويتواجه الفريقان من جديد يوم 9 أذار/مارس المقبل في مباراة العودة.