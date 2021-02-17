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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند يهزم إشبيلية في عقر داره ويضع قدماً في ربع نهائي دوري الأبطال

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قاد المتألق إرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند لفوز ثمين على أرض إشبيلية 3-2 الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

Reuters

وسجل النرويجي هدفين (27) و(43) وقدّم تمريرة حاسمة كانت وراء الهدف الآخر لدورتموند والذي وقّعه محمود داوود (19) في حين تكفل سوسو (7) والهولندي لوك دي يونغ (84) بهدفي إشبيلية.

ويتواجه الفريقان من جديد يوم 9 أذار/مارس المقبل في مباراة العودة.  

الملخصات دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند إشبيلية إرلينغ هالاند
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