ومنح المدافع الدولي البرتغالي رافايل غيريرو التقدم للفريق الألماني اثر تمريرة من جود بيلينغهام (6)، وأضاف الأخير الهدف الثاني اثر تمريرة من صالح أوزكان (41)، قبل أن يسجل كريم أدييمي الثالث اثر تمريرة من يوسوفا موكوكو (43).

وسجل المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري هدف الشرف لأصحاب الأرض مطلع الشوط الثاني (51)، قبل أن يعيد يوليان براندت الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع للضيوف (75).

وعقب المباراة أعلن إشبيلية إقالة مدربه جولن لوبيتيغي الذي تعرض للخسارة الثانية بعد مرور ثلاث جولات وحصد نقطة وحيدة من تعادل مع كوبنهاغن من دون أهداف.