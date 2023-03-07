ويسعى الفريق الألماني إلى تأكيد أفضليته على نظيره الإنكليزي الذي يسعى بدوره إلى تعويض الخسارة في موقعة الذهاب.

شاهد مواجهة تشلسي وبوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM على الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.