ويسعى الفريق الألماني إلى تأكيد أفضليته على نظيره الإنكليزي الذي يسعى بدوره إلى تعويض الخسارة في موقعة الذهاب.
شاهد مواجهة تشلسي وبوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM على الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.
ويسعى الفريق الألماني إلى تأكيد أفضليته على نظيره الإنكليزي الذي يسعى بدوره إلى تعويض الخسارة في موقعة الذهاب.
شاهد مواجهة تشلسي وبوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM على الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.
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