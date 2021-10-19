وأحرز لويس دياز هدف الفوز للفريق البرتغالي في الدقيقة 65.
ورفع بورتو بذلك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد فيما استمر ميلان العائد بعد غياب طويل إلى دوري الأبطال في المركز الأخير في المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.
وأحرز لويس دياز هدف الفوز للفريق البرتغالي في الدقيقة 65.
ورفع بورتو بذلك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد فيما استمر ميلان العائد بعد غياب طويل إلى دوري الأبطال في المركز الأخير في المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.
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