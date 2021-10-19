وأحرز لويس دياز هدف الفوز للفريق البرتغالي في الدقيقة 65.

ورفع بورتو بذلك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد فيما استمر ميلان العائد بعد غياب طويل إلى دوري الأبطال في المركز الأخير في المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.

