افتتح بورتو التسجيل في الدقيقة الثانية عندما استغل الإيراني مهدي طارمي تمريرة رودريغو بينتانكور إلى حارسه تشيزني فانقض على الكرة وتابعها في الشباك، قبل أن يباغته مجدداً في مطلع الشوط الثاني بهدف للمالي موسى ماريغا في الدقيقة 46، لكن فريق السيدة العجوز تمكن من تقليص الفارق عبر فيديريكو كييزا في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

