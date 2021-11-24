بورتو يخوض مواجهة مصيرية أمام ليفربول من قبل beIN SPORTS November 24, 2021 12:06 2:36 دقيقة سيكون ملعب أنفيلد معقل ليفربول، مسرحاً لمواجهة كروية تعني نتيجتها كلَ شيء لفريق بورتو الزائر، وتعد بمثابة تحصيل حاصل لصاحب الأرض، وهو الذي ضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الستة عشر منذ الجولة الماضية. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ليفربول بورتو -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة هويبيرغ يؤكد استعداده الدائم للتضحية من أجل فريقه 0:50 دقيقة رابطة الأندية الأوروبية تؤيد البرلمان الأوروبي 2:36 دقيقة بورتو يخوض مواجهة مصيرية أمام ليفربول 3:05 دقيقة موقعة نارية بين أتلتيكو وميلان 3:27 دقيقة صدام مرتقب بين سيتي وسان جيرمان على الصدارة 1:30 دقيقة توخيل يتحدث عن العمل الممتاز أمام يوفنتوس 1:38 دقيقة كاريك: "خضنا مباراة صعبة أمام فياريال" 2:22 دقيقة شعور متناقض لتشافي بعد تعادل برشلونة أمام بنفيكا 5:05 دقيقة تعادل مثير بين يونغ بويز وأتالانتا 5:00 دقيقة تشيلسي يبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا