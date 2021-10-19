الضيف ميلان يسعى إلى تجاوز خيبته الفارطة وسقوطه على أرضه فيما يبحث الفريق اللومباردي عن أول فوز له وعن أولى نقاطه كذلك في المجموعة، ومن جهة ثانية يبحث أيضا بورتو عن الفوز الأول حيث يمتلك في رصيده نقطة وحيدة.

