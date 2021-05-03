بوتشيتينو يتحدث عن المواجهة المرتقبة أمام سيتي من قبل beIN SPORTS May 3, 2021 19:38 16:32 دقيقة عشية مواجهة باريس سان جيرمان لمانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أكد مدرب الـ"بي أس جي" مارويتسيو بوتشيتينو أنه لم يستقر بعد على التشكيلة التي سيواجه بها الخصم مشيراً إلى أن فريقه سيخوض اللقاء بنفس الأسلوب الذي لعب به مبارياته السابقة. دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان مانشستر سيتي ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 2:22 دقيقة إنتر كونتي يذكر الجماهير بإنجازات 2010 0:31 دقيقة أهداف ميسي هل تكفي برشلونة للظفر باللقب؟ 0:31 دقيقة ريال مدريد يفقد أحد أهم أسلحته أمام تشيلسي 0:40 دقيقة باريس سان جيرمان يتلقى دفعة قوية قبل مباراة سيتي 0:39 دقيقة سيدات تشيلسي في نهائي دوري الأبطال 2:26 دقيقة أشرف حكيمي ركيزه أساسية أسهمت في تتويج إنتر 1:34 دقيقة ديسايي ينصح مبابي بشأن مستقبله مع سان جيرمان 5:17 دقيقة ليون ينعش آماله بحجز بطاقة لدوري الأبطال 1:23 دقيقة بيكيه: الفوز كان مهماً من أجل الاستمرار بالمنافسة 0:29 دقيقة فياريال يستعيد توازنه بفوز صعب على خيتافي