بوتشيتينو: "مواجهة السيتي ستكون بطابع خاص" من قبل beIN SPORTS August 26, 2021 22:25 0:29 دقيقة أكد ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان أن صدام فريقه مع مانشستر سيتي سيكون بطابع خاص، مضيفا أن فريقَه وقع في مجموعة صعبة ويجب احترام جميع المنافسين والتركيز على تحقيق النتائج المرجوة. مقابلات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة باريزي سعيد بعودة ميلان إلى دوري الأبطال 0:35 دقيقة مصادرنا: كريستيانو رونالدو لن يستمر مع يوفنتوس 0:28 دقيقة بوتراغينيو يؤكد صعوبة مجموعة ريال مدريد 0:37 دقيقة جوردي كرويف: "برشلونة جاهز للمنافسة" 0:38 دقيقة رفع عقوبة منع الانتدابات على النادي الإفريقي 0:29 دقيقة بوتشيتينو: "مواجهة السيتي ستكون بطابع خاص" 3:06 دقيقة غيابات بارزة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس 0:50 دقيقة المنتخب السنغالي يخرج البرازيل 0:50 دقيقة ناصر غانم الخليفي: "المباريات لن تكون سهلة" 0:36 دقيقة جوائز الـ"يويفا" - الإيطالي جورجينيو لاعب العام