بوتر لاستعادة نغمة الانتصارات مع تشلسي أمام بوروسيا دورتموند من قبل beIN SPORTS February 14, 2023 13:41 2:21 دقيقة يتطلع المدرب بوتر لاستعادة نغمة الانتصارات مع تشلسي وتخفيف جانب من الضغوطات التي تزداد جولة بعد أخرى في منافسات الفريق اللندني محلياً وذلك عندما يحلُ ضيفاً على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند تشلسي غراهام بوتر -آخر الفيديوهات 3:35 دقيقة أوستابينكو تتخطّى كيز بنجاح 3:50 دقيقة فعاليات عديدة في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش 1:58 دقيقة ميسي ومبابي يشاركان في تدريبات باريس سان جيرمان 0:32 دقيقة عملية جراحية ناجحة للنجمة التونسية أنس جابر 2:22 دقيقة أكاديمية الخدمة الوطنية تحتفل باليوم الرياضي 3:47 دقيقة "سباق الصبخة" يستقطب العديد من المشاركين 2:21 دقيقة بوتر لاستعادة نغمة الفوز مع تشلسي 5:50 دقيقة "أسباير" محطّة رئيسيّة في فعاليات اليوم الرياضي 0:56 دقيقة روبن باراخا مدربًا جديدًا لفالنسيا 0:46 دقيقة كاستيرا تزور أماكن توسعة خطوط المواصلات